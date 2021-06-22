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Giriş Tarihi: 22.6.2021 18:58 Son Güncelleme: 22.6.2021 18:58

Son Dakika! Datça Yarımadası açıklarında korkutan deprem! ve ’da da hissedildi!

Son Dakika! Datça Yarımadası açıklarında korkutan deprem! Muğla ve Antalya’da da hissedildi!

ve hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Datça yarımadası açıklarında 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. ilimizin kıyılarına oldukça yakın bir bölgede meydana gelen sarsıntı Muğla ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.

ve (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Datça yarımadası açıklarında saat 18:44'de 3.9 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.45 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ve illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM! EGE'DE 3.9 ŞİDDETİNDE DEPREM

Son dakika Ege deprem olayına ilişkin tüm detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER VERİLERİ

AFAD SON DEPREMLER VERİLERİ

DEPREMİN MEVKİSİ

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Son Dakika! Datça Yarımadası açıklarında korkutan deprem! Muğla ve Antalya’da da hissedildi!
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SON DAKİKA