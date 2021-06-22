Son dakika haberi: Datça açıklarında bir deprem daha! Muğla'da peş peşe depremler...

Son dakika haberleri... Dün gece saatlerinde 5.3 ile sallanan Datça'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Ege Denizi'nin Datça açıklarında 3.9 şiddetinde bir deprem oldu. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin saat 18.44'te gerçekleştiği bildirilirken derinliği 5.45 km olarak açıklandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 22, 2021
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 54.43 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 22.06.2021, 18:44:25 TSİ
Enlem : 36.2918 N
Boylam : 26.9996 E
Derinlik : 5.45 km
Detay : https://t.co/DEkopFTZfw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin son dakika notu paylaştı. Kandilli, depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu paylaşırken şiddetini 4.1 olarak duyurdu.
Dün gece saatlerinde yaşanan 5.3'lük şiddetindeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların ardı arkası kesilmedi.
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