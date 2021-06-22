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Giriş Tarihi: 22.6.2021 18:54 Son Güncelleme: 22.6.2021 19:04

Son dakika haberi: açıklarında bir daha! 'da peş peşe depremler...

Son dakika haberi: Datça açıklarında bir deprem daha! Muğla'da peş peşe depremler...

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'nin açıklarında bir daha meydana geldi. Depremin şiddeti 3.9 olarak duyurulurken derinliği 5.45 km olarak paylaşıldı. AFAD'ın geçtiği son dakika notuna göre, saat 18.44'te gerçekleşti ve 'nın birçok ilçesinden hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu bildirirken şiddetini 4.1 olarak açıkladı. Datça açıklarında dün gece saatlerinde 5.3 şiddetinde bir deprem olmuş ve peşi sıra artçı sarsıntılar görülmüştü.

Son dakika haberleri... Dün gece saatlerinde 5.3 ile sallanan Datça'da bir daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 'nin açıklarında 3.9 şiddetinde bir deprem oldu. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin saat 18.44'te gerçekleştiği bildirilirken derinliği 5.45 km olarak açıklandı.

KANDİLLİ'DEN DATÇA DEPREMİ AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin son dakika notu paylaştı. Kandilli, depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu paylaşırken şiddetini 4.1 olarak duyurdu.

PEŞ PEŞE ARTÇI SARSINTILAR...

Dün gece saatlerinde yaşanan 5.3'lük şiddetindeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların ardı arkası kesilmedi.

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Son dakika haberi: Datça açıklarında bir deprem daha! Muğla'da peş peşe depremler...
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