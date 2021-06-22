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Giriş Tarihi: 22.6.2021 18:02 Son Güncelleme: 22.6.2021 18:02

Son dakika haberler: sokaklarında kanlar içinde dolaşan kadını vatandaşlar ihbar etti! Gerçek tüyler ürpertti...

DHA
Son dakika haberler: Antalya sokaklarında kanlar içinde dolaşan kadını vatandaşlar ihbar etti! Gerçek tüyler ürpertti...

'da kanlar içinde dolaşan bir kadın caddedeki diğer insanların dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi. Kadını kısa sürede bulan polis ve sağlık ekipleri durumu sordu. Kadın, 5.5 aylık bir bebeği düşürdüğünü, ölü cenini de çöpe attığını söyledi. S.A. hakkında, 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan işlem yapıldı.

'da cadde ortasında düşük yapan S.A. (37), poşete koyduğu ölü cenini çöpe attı. 5.5 aylık olduğu belirlenen cenin, Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, S.A. hakkında, 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan işlem yapıldı.



S.A.'nın dün sabah ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde üzeri kanlı şekilde dolaştığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 ekipleri, kadına ne olduğunu sordu. S.A., cadde üzerinde düşük yaptığını ve bebeği çöpe attığını söyledi. Bunun üzerine çevredeki çöp kutularında arama yapan ekipler, S.A.'nın attığı ve 5.5 aylık olduğu belirlenen ölü cenini buldu. Ekipler tarafından alınan cenin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Polis tarafından, fuhuş suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen S.A., tedavi edilmek üzere ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi sonrası taburcu edilen S.A. hakkında, 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan işlem yapıldı.

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Son dakika haberler: Antalya sokaklarında kanlar içinde dolaşan kadını vatandaşlar ihbar etti! Gerçek tüyler ürpertti...
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