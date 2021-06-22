Son dakika | "Mizansen dilencilik" videosu paylaşmıştı! YouTuber Fariz Bakhshaliyev hakkında flaş karar

TOPLUMSAL İNFİAL OLUŞTURMAK KASTI

Fariz Bakhshalıyev'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunu işlediği ayrıca çekilen videonun youtube kanalında yayınlanmasıyla basın ve yayın yolunun kullanılması nedeniyle işlendiği suçta nitelikli hal unsurunun gerçekleştiği, toplumun bir kesimini aşağılamak, toplumsal infial oluşturmak kastıyla eylemin gerçekleştirdiğine yer verildi. Dosya kapsamında bulunan CD görüntüleri incelendiğinde Fariz'in çektiği videonun alt kısmına "işte ekmek almak için, su almak için falan" gibi aşağılayıcı söylemlerde bulunduğunun anlaşıldığı, şüphelinin üzerine atılı eylemin şüpheli Fariz tarafından işlendiği değerlendirilmekte denildi. Fariz Bakhshalıyev'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 9 aydan 1 buçuk yıla kadar hapis ile cezalandırılması talebiyle dava açıldı.