Son dakika: Şebnem Köker soruşturmasında flaş gelişme!

Son dakika haberleri... İzmir'deki bir hastanede çalışan hemşirenin olay anında yanında bulunan erkek arkadaşı Timuçin B. ifadesinde, "Tartışmıştık. Ben diğer odada uyumaya gittim. Gürültüyü duydum. Aşağı baktığımda cansız bedenini gördüm" şeklinde bir savunma yapmıştı.