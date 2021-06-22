Son dakika: Şebnem Köker soruşturmasında flaş gelişme!

Son dakika haberleri... İzmir'deki bir hastanede çalışan hemşirenin olay anında yanında bulunan erkek arkadaşı Timuçin B. ifadesinde, "Tartışmıştık. Ben diğer odada uyumaya gittim. Gürültüyü duydum. Aşağı baktığımda cansız bedenini gördüm" şeklinde bir savunma yapmıştı.
İKİNCİ KEZ SERBEST BIRAKILMIŞTI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan Timuçin B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.
SORUŞTURMA SAVCISINDAN KARARA İTİRAZ
Şüpheli Timuçin B.'nin ikinci kez adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından konuyla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, verilen adli kontrol kararına yönelik İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu.