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Giriş Tarihi: 22.6.2021 15:37 Son Güncelleme: 22.6.2021 15:48

: soruşturmasında flaş gelişme!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika: Şebnem Köker soruşturmasında flaş gelişme!

haberi: 'de geçtiğimiz hafta kaldığı pansiyonun üçüncü katından demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki hemşire 'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Köker ile aynı odada olan ve ikinci kez gözaltına alınan Timuçin B. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı mahkeme kararına itiraz etti.

haberleri... İzmir'deki bir hastanede çalışan hemşirenin olay anında yanında bulunan erkek arkadaşı Timuçin B. ifadesinde, "Tartışmıştık. Ben diğer odada uyumaya gittim. Gürültüyü duydum. Aşağı baktığımda cansız bedenini gördüm" şeklinde bir savunma yapmıştı.

İKİNCİ KEZ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan Timuçin B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

SORUŞTURMA SAVCISINDAN KARARA İTİRAZ

Şüpheli Timuçin B.'nin ikinci kez adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından konuyla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, verilen adli kontrol kararına yönelik Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu.

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Son dakika: Şebnem Köker soruşturmasında flaş gelişme!
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