Son dakika: Ümraniye'deki koca dehşetinde acı haber! Hayatını kaybetti...

Son dakika haberleri... Ümraniye, Armağanevler Mahallesi Narlı Sokaktaki dairede dün yangın çıkmış, Arzu Rahman Güney hayatını kaybederken, oğlu Kerem Güney ağır yaralanmıştı.
Polisin yaptığı çalışmadan sonra anne Arzu Rahman Güney'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakıma alınan 7 yaşındaki Kerem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İstanbul Ümraniye'de yangın! Anne öldü 7 yaşındaki çocuğu ağır yaralandı
NE OLMUŞTU!
Alınan bilgiye göre, Armağanevler Mahallesi Narlı Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan Arzu Rahman Güney ve 7 yaşındaki oğlunu kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne Güney, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralandığı belirtilen çocuk ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yangının söndürülmesinin ardından çevrede önlem alan polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı.
Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis, komşuların, ölen Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Güney ile sabah saatlerinde tartıştığı yönündeki beyanı üzerine incelemeyi derinleştirdi. Yapılan araştırmada, şüpheli olarak aranan Mehmet Güney'in eski iş yerinde çalışan bir arkadaşını arayarak "Eşimi ve çocuğumu öldürdüm, intihar ediyorum." dediği öğrenildi.
Polis ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bir kişinin intihar ettiği bilgisi üzerine kıyıda arama çalışması başlattı. Kıyıda bulunan bir cesedin, Mehmet Güney'e ait olduğu belirlendi. Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.Son dakika: Yangından dehşet çıktı! 'Karımı ve oğlumu öldürdüm' deyip köprüden atladı