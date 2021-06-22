Son dakika: Ümraniye'deki koca dehşetinde acı haber! Hayatını kaybetti...

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakıma alınan 7 yaşındaki Kerem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Ümraniye'de yangın! Anne öldü 7 yaşındaki çocuğu ağır yaralandı

NE OLMUŞTU!

Alınan bilgiye göre, Armağanevler Mahallesi Narlı Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.