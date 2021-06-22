SON DAKİKA! Yerli aşının ismi belli oldu! Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı...

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Faz-3 aşamasına geçilen aşının adını Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. İlk Faz-3 uygulamasının yapıldığı programa katılan Erdoğan, "Aşının ismi ile ilgili gönlümden geçen, TURKOVAC. Bu isim uygundur" dedi. Erdoğan, yerli aşının kritik önemine dair de dikkat çeken ifadeler kullandı.

YERLİ AŞIDA FAZ-3 AŞAMASINA GEÇİLDİ

Yerli aşıda tarihi gün yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile ilk gönüllüye Faz-3 uygulaması yapıldı. Törene Erciyes Üniversitesi klinik yetkililerinin yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Canlı yayında tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında ilk dozu uygulanan yerli aşının adını açıkladı 'TURCOVAC'

BAŞKAN ERDOĞAN AŞININ ADINI AÇIKLADI

Başkan Erdoğan'ın programdaki açıklamaları şöyle:

Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak için kendi aşımız kritik öneme sahiptir. Kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönemece girmiş bulunuyoruz. Aşımızın seri üretimi ve yaygın kullanımına geçilmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımızı bir an önce aşılanarak kendileri ve sevdiklerini bu müsibetten korumalarını diliyorum. Faz-3 uygulamasına katılacak vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Aşının ismi ile ilgili gönlümden geçen TURKOVAC ismi uygundur.