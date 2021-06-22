Torbacı operasyonunda 5 gözaltı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, tespit edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Antakya ve Samandağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Antakya'da düzenlenen operasyonda L.S. isimli şahsın General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 1 kilo 64 gram kubar esrar, 2,85 gram metamfetamin, 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör, 7 fişek, ele geçirildi. Olayla ilgili L.S. gözaltına alındı. Ayrıca konutta bulunan P.T. isimli şahsın yapılan GBT kontrolünde konut dokunulmazlığı ihmal suçundan arandığı tespit edildi.

Antakya'nın Çekmece Mahallesinde A.A. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda 104.gram takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili A.A. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Antakya'da iki ayrı adrese yapılan operasyonlarla birlikte Samandağ'da da 3 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Torbacılara yönelik yapılan operasyonlarda 233,46 gram kubar esrar, 22,53 gram metamfetamin, 184 adet captagon hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız otomatik tüfek ve 10 adet dolu kartuş, 5 adet 7,65 mm çapında dolu fişek ve 200 sahte dolar ele geçirildi.

Olayla ilgili A.G, A.S. ve Y.S. gözaltını alındı.