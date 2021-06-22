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Giriş Tarihi: 22.6.2021 10:46

'da ilginç olay! Bu halde bulundu

İHA
Trabzon'da ilginç olay! Bu halde bulundu

'un ilçesi Fındıklı mahallesinde ineğin başına geçen araba lastiği itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, ineğinin başına araba lastiği geçirdiğini gören şahıs, kendi imkanları ile çıkartamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı alan Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Grup Amirliği personelleri olay yerine hareket etti.

Ekip ineğin başındaki lastiği kesici yardımı ile kesip hayvanı kurtardı. Kurtarma sonrası ineğin sahibi İtfaiye ekibine teşekkür etti.

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Trabzon'da ilginç olay! Bu halde bulundu
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