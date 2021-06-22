Trabzon'da ilginç olay! Bu halde bulundu

Alınan bilgiye göre, ineğinin başına araba lastiği geçirdiğini gören şahıs, kendi imkanları ile çıkartamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Arsin İtfaiye Grup Amirliği personelleri olay yerine hareket etti.