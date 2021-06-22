Trol savcı yine duruşmaya katılmadı

TWITTER'DA, "HOHMUSTESARI" "Sayın Müsteşar" isimli trol hesapla devlet büyüklerine hakaret edip küfürler savuran ve HSYK tarafından mesleğin şeref, onur ve itibarını bozması sebebiyle ihraç edilen eski Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz
'ün 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması dün görüldü. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 17 günlük karantinaya denk gelen ilk duruşmasına katılmayan Gündüz, ikinci duruşmaya da katılmadı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, sanığın lehe hükümler uygulanmaksızın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Duruşma 22 Eylül'e ertelendi.