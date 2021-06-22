Ve ilk uçak Antalya'ya indi! Rus turistler akın akın geliyor

15 BİN TURİST BEKLENİYOR



Bu karar turizm sektöründe sevinçle karşılandı. Her yıl ortalama 5-7 milyon arası Rus turistin geldiği Türkiye'ye kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte yalnızca Antalya'ya günde ortalama 15-20 bin turistle sezon sonunda 5 milyon civarı Rus turistin gelmesi bekleniyor.