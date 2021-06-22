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Giriş Tarihi: 22.6.2021 07:14 Son Güncelleme: 22.6.2021 07:14

Yasaklar bitti mi, 1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkacak? Hafta içi - hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı ve yasak saatleri değişti mi?

Yasaklar bitti mi, 1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkacak? Hafta içi - hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı ve yasak saatleri değişti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları ve kalkan yasakları açıkladı. Bakanlar Kurulu Toplantısı sonuçları hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasaklar bitti mi konusuna da değindi. Erdoğan, yasaklar ne zaman kalkıyor sorusuna yanıt verirken hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının kalkacağı tarihi duyurdu. Bilindiği gibi, kademeli normalleşmede pazar yasağı devam ediyordu. Bu noktada, konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, ve ne zaman bitiyor? Hangi yasaklar kalktı? Hafta içi ve hafta sonu ve yasak saatleri değişti mi? İşte tüm bu soruların yanıtları ve diğer detaylar

haberleri... Merakla beklenen Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Bakanlar Kurulu Toplantısı sonuçları ile ilgili olarak kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlerdir yanıtı araştırılan konusuna netlik kazandırdı. Erdoğan, kalkan yasaklar hakkında bilgi verirken 1 Temmuz tarihini işaret etti. Bilindiği gibi, hafta içi ve hafta sonu pazar günü belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyordu.

YASAKLAR KALKTI MI VE NE ZAMAN BİTİYOR? İŞTE KALKAN YASAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi ve pazar günü sokağa çıkma yasağından şehirler arası yasağa kadar birçok kısıtlamanın kalkacağını duyurdu. Erdoğan, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Temmuz'u işaret ederken milyonları ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı.

İşte, yasaklar ne zaman bitiyor ve pazar günü yasağı bitti mi konusuyla ilgili gelişmeler

YASAKLAR KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda birçok konunun masaya yatırıldığını ve ele alındığını belirtti. Kalkan yasakları tek tek açıklayan Erdoğan, sokağa çıkma yasağının 1 Temmuz itibarı ile sona ereceğini belirtti.

İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklamaları;

YASAKLAR BİTTİ Mİ?

- 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
- Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
- Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

- 1 Temmuz itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
- Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.
- Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

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