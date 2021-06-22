Yaz Kuran Kursu kayıtları nasıl yapılır, camilerde yaz kuran kursu başladı mı sorusuna yanıt aranıyor. Her sene belli tarihlerde gerçekleşen kuran kursu kayıtları ile ilgili detaylar Diyanet'in resmi internet sitesinde duyuruldu. 4-9 yaş grubundaki öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna bizzat veya web sitesi üzerinden başvurabilecek. Kayıtların son tarihi ise 11 Temmuz. Peki Yaz Kuran Kursu kayıtları nasıl yapılır, kayıtlar açıldı mı? 2021 Diyanet İşleri Yaz Kur'an Kursu kayıt dilekçesi formu!
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2021 Yaz Kur'an kursları 5 Temmuz'da başlayacak. Kovid-19 tedbirleriyle yurt genelinde 5 Temmuz Pazartesi başlayacak Kur'an kursları 20 Ağustos Cuma günü sona erecek. Başvurular, cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılabilecek.
Yaz Kuran Kursu kayıtları nasıl yapılır, kayıtlar açıldı mı? 2021 Diyanet İşleri Yaz Kur'an Kursu kayıt dilekçesi formu!
Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kurslarına başvurular başladı.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvurular, cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden 11 Temmuz'a kadar yapılabilecek.
Kur'an kurslarına 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler katılabilecek. Buna göre 4-9 yaş grubu öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna yüz yüze olarak veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilirken bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek.
10-15 yaş arası öğrenci velileri ise başvurularını yüz yüze veya web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirken eğitimleri tercihlerine göre yüz yüze veya çevrimiçi olacak. Yine 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruların web sitesi üzerinden alınacak, eğitimleri ise sadece çevrimiçi yapılacak. Ayrıca Kur'an kurslarına 7 yaş ve üzeri engelli vatandaşların da velileri başvuru yapabilecek.
Kur'an kursları yurt genelinde 5 Temmuz'da başlayacak. Kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. COVID-19 tedbirleriyle yurt genelinde 5 Temmuz Pazartesi başlayacak Kur'an kursları 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.