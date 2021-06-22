YAZ KURAN KURSU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2021 Yaz Kur'an kursları 5 Temmuz'da başlayacak. Kovid-19 tedbirleriyle yurt genelinde 5 Temmuz Pazartesi başlayacak Kur'an kursları 20 Ağustos Cuma günü sona erecek. Başvurular, cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Yaz Kuran Kursu kayıtları nasıl yapılır, kayıtlar açıldı mı? 2021 Diyanet İşleri Yaz Kur'an Kursu kayıt dilekçesi formu!

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kurslarına başvurular başladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvurular, cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden 11 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

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KUR'AN KURSU YAŞ ARALIĞI NE?

Kur'an kurslarına 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler katılabilecek. Buna göre 4-9 yaş grubu öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna yüz yüze olarak veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilirken bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek.