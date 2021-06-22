Giriş Tarihi: 22.6.2021

‘Yedek hatla’ tuzak kuran eşe 3 yıl hapis talebi ATAKAN IRMAK

Boşanma aşamasındaki eşinin kullandığı hattın yedeğini çıkardı, rehberindeki kişilere mesaj atarak hakaret etti. Mahkemelik olan koca hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi