Yozgat’ta film gibi kuyumcu soygunu

Yozgat'ın Çayıralan İlçesi'nde gündüz vakti kuyumcu soygunu yaşandı. Filmleri aratmayan soygun, ilçeye Tokat'tan geldikleri tespit edilen 4 kişinin kuyumcu etrafındaki keşifleri ile başladı. Soygun saatine kadar kuyumcunun bulunduğu alanda iki kez keşif yapan 4 kişi, saatler 15.00'i gösterdiğinde harekete geçti.





İki kişi otomobilde beklerken diğer iki kişi kuyumcuya müşteri kılığında girdi. Kuyumcu Başaran Kayhan'dan 4 bilezik isteyen 2 kişi tezgah üstünde bulunan 185 gr ağırlığındaki bilezikleri alarak kaçtı. Bir anda panikleyen Başaran Kayhan ve beraberindeki çalışanın emniyet ekiplerine soyulduklarını bildirmesinin ardından, polis otomobille kaçmaya çalışan 4 kişiyi takibe aldı. Bir süre polis ve soyguncular arasında kovalamaca yaşanırken vatandaşların da desteği ile S.G. (25), O.B. (25), D.İ. (25) ve Y.G. (19) isimli Tokat Turhal nüfusuna kayıtlı 4 soyguncu kıskıvrak yakalandı.

Şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.