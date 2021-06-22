Zehir tacirine 18 yıl 9 ay ceza

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde kolluk kuvvetlerince park halinde bir araçta oturan şahılsar şüpheli olduğu değerlendirilerek GBT sorgusu ve araçta arama yapılmıştı.

Aramada bir sigara paketi içine gizlenmiş halde uyuşturucu madde bulunmuştu. Aracın sürücü koltuğunda bulunan Fikret U, kendini çocuğuna ilaç almak amacıyla araçtaki şahıslarla buluştuğunu, verdiği uyuşturucu madde için para almadığını savunmuştu. Adli kontrol şartıyla salınan şüpheli Haziran ayında yine uyuşturucu madde ticaretinden yakalanınca hakim karşısına çıktı.

Tutuklu yargılanan şüphelinin dün Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü.

Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Fikret U'nun, SEGBİS vasıtasıyla katıldığı duruşmada uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu işlediği kanıtlandığından ve suçu tekrar ettiğinden toplamda 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 Türk lirası adli para cezası verildi.