1 günde 10 araba soydular! Otopark fareleri yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin benzer suçlardan onlarca kayıtlarının olduğu öğrenildi. Şüpheliler ev hapsine çarptırıldı.





Bağcılar'da 1 ile 2 Haziran arasında gezdikleri araçla otoparklara girip lüks araçların yanına yanaşarak camlarını kırdıktan sonra dakikalar içerisinde aracın konsolunu ve içerisinde değerli ne varsa alıp kaçan hırsızlar dadandı. Bir gün içerisinde benzer yöntemlerle 10 aracı soyan hırsızları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.





Yapılan çalışmalarda kimlikleri tespit edilen ve 56 suç kaydı olan Murat U. (25), 12 suç kaydı olan Berkan S. (19), 15 suç kaydı olan Ali K. (19) ve 26 suç kaydı olan Recep K. (23) gözaltına alındı.

Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bir günde 10 aracı soyan hırsızlar ev hapsine çarptırıldı.