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Giriş Tarihi: 23.6.2021 12:11

35 yıl ceza yemişti! Bakın nasıl yakalandı

DHA
35 yıl ceza yemişti! Bakın nasıl yakalandı

'te, 10 ayrı dosyadan 35 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (31), 'ta polis operasyonuyla yakalandı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve kendisini farklı isimle tanıtan Ersöz, parmak izi incelemesiyle kimlik bilgileri belirlenerek, gözaltına alındı.

'te 5 'silahlı yağma', 5 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkındaki 35 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 'ün 'a kaçtığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, Ersöz'ün gidebileceği yerler üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda Ersöz'ün Vadi Mahallesi'ndeki evde saklandığı tespit edildi. Ekipler, adrese operasyon düzenledi. Eve gelen polislere kendisini 'Ahmet' olarak tanıtan ve suç işlemediğini belirten Ersöz'ün üzerinden kimlik çıkmadı. Gözaltına alınan Ersöz, emniyete götürüldü. Burada yapılan parmak izi incelemesinde kimlik bilgileri belirlenen Ersöz'ün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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35 yıl ceza yemişti! Bakın nasıl yakalandı
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