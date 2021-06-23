Ankara'da 'göçmen kuşlar' operasyonu! Sahte belgelerde büyük vurgun!

SAHTE POLİS KİMLİĞİYLE GÜVEN SAĞLANDI

Suç örgütünün diğer bir yöntemi ise, oturma ve çalışma izni almak isteyen yabancı uyruklu kişilerden işleri takip etme vaadiyle 5 bin dolar talep etti. Kamu kurumuna getirilen yabancı uyruklu kişiler kamuda görevli örgüt üyeleri ile tanıştırıldı. Memurlar, olaydan habersiz olan yabancı uyruklu kişilerin parmak izlerini alıyormuş gibi davranarak oturma izni işlemlerinin başlattığını aktardı. Bununla da yetinmeyen suç örgütü üyeleri, yanlarında sürekli taşıdıkları polis yeleğini giyerek, mağdur kişilerin işlemlerinin resmi görevliler tarafından takip ediliyor izlenimi verdi.