Arabada oturan çifti vahşice katlettiler! Cinayetin detayları kan dondurdu

HAREKET HALİNDEYKEN ATTILAR

Denli'yi öldüren kişiler iddiaya göre araçta bulunan Adalet Bike'yi de kendi arabalarına alıp kaçırdı. Ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis Denli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler kaçan aracın bir süre sonra yakın güzergahta bulunan D100 karayolu kenarına kaçırdıkları Adalet Bike'yi bıçaklayıp araçla hareket hallindeyken attıklarını tespit etti.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Yapılan incelemede vücudunda kesikler ve yaralar bulunan Adalet Bike'nin de hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri şüphelilerin kullandığı aracı terk edilmiş halde buldu. Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor. Adalet Bike ve Gökhan Denli' nin cenazeleri adli tıp kurumuna kaldırıldı.



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