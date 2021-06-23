Arabada oturan çifti vahşice katlettiler! Cinayetin detayları kan dondurdu

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesinde geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 30 yaşındaki Gökhan Denli ile aynı yaşlardaki Adalet Bike parkın yanında bir araç içerisinde bekliyorlardı. İddiaya göre ikilinin yanına başka bir araçla birkaç kişi yaklaştı. Araçtan inen kişiler ile Gökhan Denli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında Denli önce bıçaklandı ardından tabancayla öldürüldü.
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HAREKET HALİNDEYKEN ATTILAR
Denli'yi öldüren kişiler iddiaya göre araçta bulunan Adalet Bike'yi de kendi arabalarına alıp kaçırdı. Ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis Denli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler kaçan aracın bir süre sonra yakın güzergahta bulunan D100 karayolu kenarına kaçırdıkları Adalet Bike'yi bıçaklayıp araçla hareket hallindeyken attıklarını tespit etti.
ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU
Yapılan incelemede vücudunda kesikler ve yaralar bulunan Adalet Bike'nin de hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri şüphelilerin kullandığı aracı terk edilmiş halde buldu. Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor. Adalet Bike ve Gökhan Denli' nin cenazeleri adli tıp kurumuna kaldırıldı.