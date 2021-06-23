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Giriş Tarihi: 23.6.2021 08:42 Son Güncelleme: 23.6.2021 08:50

Arabada oturan çifti vahşice katlettiler! Cinayetin detayları kan dondurdu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Arabada oturan çifti vahşice katlettiler! Cinayetin detayları kan dondurdu

'de bir parkın yanında araç içerisinde oturan ve 'nin yanına başka bir araçla birkaç kişi geldi. İddiaya göre araçtan inen kişilerle Gökhan Denli arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Denli önce bıçaklandı ardından silahla öldürüldü. Şüpheliler Denli ile aynı araçta bulunan Adalet Bike'yi de kendi araçlarına bindirip kaçırdı. Bu olaydan kısa bir süre sonra Büyükçekmece D100 karayolu yanında Adalet Bike'nin de cansız bedeni bulundu. Polisin sır dolu olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Dizdariye Mahallesinde geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 30 yaşındaki ile aynı yaşlardaki parkın yanında bir araç içerisinde bekliyorlardı. İddiaya göre ikilinin yanına başka bir araçla birkaç kişi yaklaştı. Araçtan inen kişiler ile Gökhan Denli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında Denli önce bıçaklandı ardından tabancayla öldürüldü.

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HAREKET HALİNDEYKEN ATTILAR

Denli'yi öldüren kişiler iddiaya göre araçta bulunan Adalet Bike'yi de kendi arabalarına alıp kaçırdı. Ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis Denli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler kaçan aracın bir süre sonra yakın güzergahta bulunan D100 karayolu kenarına kaçırdıkları Adalet Bike'yi bıçaklayıp araçla hareket hallindeyken attıklarını tespit etti.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Yapılan incelemede vücudunda kesikler ve yaralar bulunan Adalet Bike'nin de hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri şüphelilerin kullandığı aracı terk edilmiş halde buldu. Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor. Adalet Bike ve Gökhan Denli' nin cenazeleri adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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Arabada oturan çifti vahşice katlettiler! Cinayetin detayları kan dondurdu
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