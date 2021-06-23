Aşı randevusu nasıl alınır, koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 25 yaş üzeri aşılama bugün itibariyle başlarken, ilk kez aşı olacak vatandaşlar aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, koronavirüs aşısı başvurusu iptal edilir mi sorusuna yanıt arıyor. Corona virüs aşı randevu programında sırası gelen vatandaşlar, e-nabız MHRS sistemine e-Devlet aracılığıyla giriş yaparak ya da ALO 182'yi arayarak aşı randevusu oluşturuyor. Peki Aşı randevusu nasıl alınır? e Nabız, e Devlet, ALO 182, MHRS ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır, başvuru iptal edilir mi?

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken aşı randevusu alma işlemleri de yoğunluk kazanıyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilirken detaylı bilgiler şöyle;