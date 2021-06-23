Aşılamada 25 yaş müjdesi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca
, Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırının 25'e indiğini, bugünden itibaren randevuların alınabileceğini belirtti. Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. Gençlik salgına karşı harekete geçsin" ifadelerini kullandı.
REKOR KIRDIK
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızıyla dünyanın en yüksek performansını gösteren ülkesi olduğunu bildirdi. Bakan Koca Twitter'dan yayınladığı rekor mesajında ülkelerin aşılama hızına ilişkin tabloya da yer verdi. ANKARA