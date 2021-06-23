Avcılar'da kolonu çatlayan 5 katlı binanın sakinleri tahliye edildi

Olay Avcılar, Ambarlı Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ördek Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir



binanın taşıyıcı kolonlarından biri çatladı. Binada oturanlar durumu polis, itfaiye, sağlık ve Avcılar Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve zabıta ekipleri binada bir süre inceleme yaptı. İtfaiye ve zabıta ekipleri tarafından binada oturan vatandaşlar tahliye edildi. Olay yerine gelen Avcılar Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri bina çevresinde bariyerlerle önlem aldı. Polis ekipleri de sokakta önlem aldı.

HERKESİ TAHLİYE ETTİLER



Kolonu çatlayan apartmanda oturan bir bina sakini, "Bina zaten sıkıntılı yıkılmak üzereydi. Biz bir an önce çıkmak istiyorduk, kiralık yer arıyorduk bulamadık şu anda. Herkesi az önce tahliye ettiler. Geçen bir silkelenme olmuştu, bugün de 3 dairede oturan aileler tahliye edildi. Diğer daireler boştu, onlar çıkmıştı zaten. Bizde ailecek kardeşimin evine gidiyoruz" diye konuştu.