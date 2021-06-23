Balıkesir’de köpeklere işkence! Birinin dilini kesip diğerinin başını deldi

Ayvalık Cunda adasında kafeterya işleten esnaf Veysel Tacir, köpeklerine işkence edildiği iddiasıyla Savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre hazırladığı hobi bahçesinde beslediği biri kurt diğeri kangal iki köpeğe, yakınlarda bulunan bir küçükbaş hayvan çiftliğinin sahibi olan O.Ö ve babası H.Ö tarafından işkence yapıldı. Köpeklerden birinin dilinin kesilerek çenesinin kırıldığını iddia eden Tacir, diğer köpeğinin ise başına sivri ve sert bir cisimle vurularak iki delik açıldığını söyledi.

"SENİN KÖPEĞİNİ BİRAZ HIRPALADIM"

Yaşanan işkence olayını gözyaşlarıyla anlatan Veysel Tacir, "O gün bana bir telefon geldi. Karşımdaki kişi bana köpeğimin kuzusuna zarar verdiğini söyledi. Hemen oraya gittim. Gerçekten de köpeğim bir kuzunun kuyruğuna ve bel kısmına zarar vermişti. Hemen veterinere götürmeyi teklif ettim ama bana "Artık bundan kurbanlık olmaz" dediler. Bende kuzuyu satın almayı teklif ettim. Eşimi aradım kuzunun parasını bankadan çekip getirmesini istedim. Eşim parayla geldi köpeğin nerede olduğunu sorduk. Köpeğe bakıp geliyorum hemen paranızı vereyim dedim. O sırada şahıs bana, "Ağabey şimdi köpeğine bakma ben onu biraz yordum biraz hırpaladım" dedi.

DİLİ KÖKÜNDEN KESİLMİŞ

Bahçede köpeğini arayan ve bulduğunda büyük bir şok yaşayan Veysel Tacir, "Köpeğimi bulduğumda kanlar içindeydi. Dili kökünden kesilmişti. Çenesi ise tamamen parçalanmıştı. Hayvan su içmek için başını su kabına bastırıyordu ama içemiyordu. Onu öyle görünce yüreğim paramparça oldu. Bir insanın böyle bir şey yapmasına inanamıyorum" dedi.

"MESLEK HAYATIMDA DAHA KÖTÜSÜNÜ GÖRMEDİM"

Dili kökünden kesilen ve çenesi parçalanan köpeği ilk gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Veteriner Hekim Nevres Özak, "Ben uzun yıllardır bu mesleği yapıyorum ve inanın böyle bir vahşete daha önce hiç tanık olmadım. Balta yada satır gibi bir kesici aletle hayvanın çenesi tamamen dağılmış durumda ve dili kopartılmış durumdaydı. Hiçbir şekilde ne bir ameliyat ne de bir müdahale yapılacak durumda değildi. Zavallı hayvanı uyutmayı teklif ettim" dedi.

VETERİNERDE UYUTULDU

Dili kökünden kesilen ve çenesi kırılan köpeğini veterinere götüren Veysel Tacir, durumunun ağır olması nedeniyle Veteriner Hekimin tavsiyesiyle birlikte uyutuldu. Diğer köpeğin başında açılan iki delik ise tedavi edildi. Veysel Tacir, dişi kurt köpeğini kendi elleriyle kazdığı bir çukura gömdüğünü ve her gün köpeğinin mezarı başında ağlayarak, köpeğine yapılanların aynısının faillerin başına gelmesini dilediğini vurguladı.