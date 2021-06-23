Bayrampaşa’da cila atölyesinde patlama: 4 işçi yaralandı! "Saldırı var sandım"

Bayrampaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi Siteler Caddesi üzerinde bulunan Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesi içerisindeki iki katlı bir cila atölyesinde patlama meydana geldi. İddiaya göre atölyenin mutfak bölümünde bulunan aspiratörden saçılan kıvılcımlar, içeride bulunan kimyasal madde ile temas edince patlama oluştu.

Olay esnasında mutfağa yakın bölümde çalışan üç işçinin vücudunda yanıklar oluşurken, patlama sonrasında çıkan yangında ise bir işçi dumandan zehirlenerek yaralandı. Yaralı işçiler, çalışam arkadaşları tarafından tahliye edilirken, patlama sesini duyan diğer işçiler ise durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri ise atölyeden yükselen alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmaların ardından söndürülürken, patlamanın yaşandığı alan ise savaş alanına döndü.



SALDIRI VAR SANDIM



Atölyede çalışan ve iş arkadaşları yaralanan Reis Kumcu " Biz çalışıyorduk bir anda şiddetli bir patlamayla irkildik. Etrafta ne varsa yerle bir oldu, saldırı var sandım. Diğer katta bulunan üç arkadaşımızın, göğüsleri kolları hep yandı. Onları binadan tahliye ederken bir işçi de dumandan zehirlendi. Çok kötüydü, bomba patladı sandık. İnanılmaz bir gürültü koptu, perişan olduk" dedi.