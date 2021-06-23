BİM’de bu hafta neler var? BİM 25 Haziran 2021 aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM aktüel ürünler tam listesi!

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta Salı ve Cuma günleri indirimli şekilde raflarda yerini alacak olan ürünler, tüketicilerin beğenisine sunulacak. Bu hafta Salı günü için özellikle yiyecek ve içecek ürünlerinde büyük indirim ve çeşitlilik vatandaşların hizmetine sunulacak olup Cuma günü için ise elektronik ve teknolojik aletlerde indirimler bekleniyor. Bu kapsamda; BİM'de bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında!

Haftanın merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Bu hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan indirimli ürünlerde; buzdolabı, çamaşır makinesi, derin dondurucu, saç kurutma makinesi gibi ürünlerde büyük indirim olacak. Öte yandan yiyecek ve içecek ürünlerinde de büyük indirim ve çeşitlilik vatandaşları bekliyor olacak. BİM aktüel ürünler tam listesi ile BİM'de bu hafta neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22-25 HAZİRAN 2021

BİM aktüel ürünler tam listesi şu şekilde;