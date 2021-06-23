BİM’de bu hafta neler var? Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Haziran 2021 listesi yayında

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler raflarda yerini alacak olup tüketicilerin beğenisine sunulacak. Bu hafta BİM aktüel ürünlerde çamaşır makinesi, derin dondurucu, boyun masaj aleti, saç kurutma makinesi, mikrodalga fırın gibi pek çok ürün yer alıyor. Bu başlık altından BİM aktüel ürünler 22-25 Haziran tam kataloğuna ulaşabilirsiniz.

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler raflarda yer alacak olup vatandaşlar evlerine en yakın market zincirine giderek diledikleri alışverişleri yapabilecekler. Her hafta teknolojiden elektroniğe, mutfak araç gereçlerinden tekstil ürünlerine varana kadar pek çok ürün çeşitleri ile birlikte yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesi ile BİM'de bu hafta neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 22-25 HAZİRAN 2021

BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi şöyle;