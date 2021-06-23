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Giriş Tarihi: 23.6.2021 18:58

Bursa’da bir villada patlama 1 kişi yaralandı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da bir villada patlama 1 kişi yaralandı

Bursa’da bir villada henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından villada kiracı olan Levent Y. yaralandı.

Göynüklü mahallesinde bulunan bir villanın içinde aniden büyük bir patlama yaşandı. Mahalle sakinlerinin korku dolu anlar yaşamasına neden olan patlamada villanın bazı bölümleri adeta dağıldı.

Kapı ve pencerelerin bahçeye uçtuğu patlamanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleriyle sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Villada kiracı olarak oturan Levent Y'nin yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Lenet Y, hemen hastaneye kaldırıldı. Ekipler patlamanın nedenini araştırırken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bursa’da bir villada patlama 1 kişi yaralandı
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