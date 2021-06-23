"Çocuklar aşı olacak mı?" sorusunun yanıtı özellikle anne ve babalar tarafından araştırılmaya başlandı. Ülkemizde aşı çalışmaları büyük bir başarı ve hız ile devam ederken bilindiği üzere şu an Sinovac ve Biontech aşısı vatandaşların tercihine göre uygulanıyor. Son olarak 25 yaş üzerindeki kişilerin Covid-19'la mücadele kapsamında aşılanmasına başlandı. Buna göre, çocuklara aşı yapılacak mı? Çocuklar koronavirüs aşısı olacak mı?