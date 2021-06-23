"Çocuklar aşı olacak mı?" sorusunun yanıtı özellikle anne ve babalar tarafından araştırılmaya başlandı. Ülkemizde aşı çalışmaları büyük bir başarı ve hız ile devam ederken bilindiği üzere şu an Sinovac ve Biontech aşısı vatandaşların tercihine göre uygulanıyor. Son olarak 25 yaş üzerindeki kişilerin Covid-19'la mücadele kapsamında aşılanmasına başlandı. Buna göre, çocuklara aşı yapılacak mı? Çocuklar koronavirüs aşısı olacak mı?
ÇOCUKLAR AŞI OLACAK MI?
T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için çocuklara COVID-19 aşısı uygulanmayacaktır.
Konu ile ilgili yeni gelişmeler olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.