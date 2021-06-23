Çocukluk merakı onu antikacı yaptı

Küçük yaşta başlayan antika merakı, yedek parça imalatçısı Aydın Öztan'ı Antikacı yaptı. İstanbul'da oto yedek parça imalatı yapan Öztan, bitpazarlarından aldığı antika eşyaları evinde biriktirmeye başladı. 30 sene önce bir iş için geldiği Antakya'ya yerleşen Öztan, burada da antika biriktirmeye devam etti. Biriktirdiği antikalar artık evine sığmayınca, antikalarını insanlarla paylaşmayı seçen Öztan, emekli olduktan sonra Antakya'nın tarihi sokaklarından birinde kiraladığı 30 metrekarelik dükkanda 15 yıldır antikacılık yapıyor.

ANTİKA DÜKKANI İLGİ ODAĞI OLDU

Minik dükkanında Antikaların alım satım ve koleksiyonculuğuna başlayan Öztan'ın Antika dükkanı kısa sürede genç- yaşlı antika severlerin uğrak noktası haline geldi. Antika dükkanında, antikaları alıcılarıyla buluşturan 67 yaşındaki Aydın Öztan'ın antika koleksiyonları arasında, duvar ve masa saatleri, Ermeni ustalarının yaptığı bakır mutfak eşyaları. Seramikler, tablolar kazanlar, fotoğraf makineleri, dikiş makineleri, kılıç, kama düğümler, seramik şekerlikler, fincanlar, sürahilerin yanı sıra cam kavanozlar gibi birçok antika eşya bulunuyor.

ASIL MESLEĞİ YEDEK PARÇA İMALATI

Antika dükkanında sergilediği eski eşyalarla tarihe ışık tutan Öztan, gençlerinde antika eşyalara ilgi göstermesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Asıl mesleğinin yedek parça imalatçısı olduğunu bir ara inşaat işinde da çalıştığını belirten Öztan, "Antikaya olan merakım küçük yaşlarda başladı. Tabi o zamanlar antika alamıyordum. İstanbul'da yedek parça imalathanemi kurduktan sonra para kazanmaya başladım, zaman zaman bit pazarlarından ve Antikacı dükkanlarından aldığım antikaları evimde biriktirmeye başladım. Öyle devam etti." dedi.

30 YIL ÖNCE ANTAKYA'YA GELDİM

Yedek parça imalathanesini kapattıktan sonra inşaat sektöründe yer aldığını belirten Öztan, "30 yıl önce inşaat sektöründe çalışmak üzere Antakya'ya geldim. Burada da antika eşyaları biriktirmeye devam ettim. Artık topladığım antikalar evime sığmaz olmuştu. Emekli olduktan sonra antikalarımı Antika meraklıları ile paylaşmak istedim ve 15 sene önce bu dükkanı açtım. Antika dükkanımda hem eskiye olan özlemimi gidermek, hem de tarihe ışık tutmak tutuyorum, hem de çok değerli parçaları alıp insanlarla kavuşturuyorum." diye konuştu.