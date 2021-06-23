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Giriş Tarihi: 23.6.2021 19:00

DEAŞ’ın tarım ve hayvancılık Emir’i Bursa’da yakalandı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
DEAŞ’ın tarım ve hayvancılık Emir’i Bursa’da yakalandı

Bursa’da silahlı terör örgütü DEAŞ’ın Tarım ve Hayvancılık Emir’i olarak görev alan Irak uyruklu Hacı İdris Muwaffaq Mustafa Muhammad Ali al-Qassab yapılan operasyonla gözaltına alındı.

MİT Başkanlığı görevlileri ile koordineli yapılan çalışmalar kapsamında, 2014-2017 yılları arasında DEAŞ Terör örgütünün Suriye ve Irak bölgelerinde Tarım ve Hayvancılık Emiri olarak faaliyet yürüten, 2018 yılında illegal yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edilen Irak uyruklu Hacı İdris Muwaffaq Mustafa Muhammad Ali al-Qassab isimli şahıs yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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DEAŞ’ın tarım ve hayvancılık Emir’i Bursa’da yakalandı
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