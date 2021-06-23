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Giriş Tarihi: 23.6.2021 11:05

Duvar kavgasında kan aktı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Duvar kavgasında kan aktı

’da bahçe duvarı yüzünden kavga eden iki komşudan biri olan 55 yaşındaki Nizamettin Güngörmüş, komşusu Tuna T, tarafından tüfekle vurularak, öldürüldü.

'nın Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesi'nde yaşayan ve inşaatlarda boyacılık yapan Tuna T, evinin bahçesini duvarla ördü. Örülen bu duvar, Tuna T ile çiftçilik yapan komşusu Nizamettin Güngörmüş arasında tartışmalara neden oldu. Yaşanan son tartışma sonrası iki hafta önce taraflar adliyeye giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

TÜFEKLE VURDU

İki komşu arasında duvar nedeniyle tartışmalar devam etti. Sabah saatlerinde Tuna T, tarlasına gitmek için evinden çıkan komşusu Nizamettin Güngörmüş'e tüfekle ateş açtı. Çok sayıda saçmanın isabet ettiği Güngörmüş kanlar içinde yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı ilk müdahalede Nizamettin Güngörmüş'ün hayatını kaybettiği belirledi. Güngörmüş'ün cansız bedeni olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, komşusu Tuna T, ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Duvar kavgasında kan aktı
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