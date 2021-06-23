Elif Bereket davasında şok karar: Sürücü tahliye edildi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde karşıdan karşıya geçerken hızla gelen aracın altında kalarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Elif Bereket'in davasında karar duruşması gerçekleşti. 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki görülen duruşmada sanık A.B'nin 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Tutuklu yargılanan A.B. (25) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma, mahkemenin ara kararlarının özetinin okunmasıyla başladı. Karara ilişkin mütalaasını okuyan savcı, delil ve raporlar doğrultusunda sanığın taksirle ölüme neden olma suçunu işlediğini, maktulün ise alt düzeyde tali kusurlu bulunduğunu ifade ederek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, A.B'yi, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Sanığın tutuklu kaldığı göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmesi şok etkisi yarattı.

Öte yandan Cumhuriyet Savcısının ceza ile birlikte sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep ettiği öğrenildi.

Ölen Elif Bereket'in ailesinin avukatı Sultan Parmaksız Açıkyol, mahkemenin ardından açıklamada bulundu. Sanığın Ağır Ceza Mahkemesinde "olası kastla öldürme" suçundan yargılanması gerektiğini kaydeden Açıkyol; sanığın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan cezalandırıldığına işaret ederek bu sebeple verilen kararın yanlış olduğunu söyledi.

Sanığın kazanın ardından kaçarak saklandığını hatırlatan avukat Açıkyol; verilen cezayı az bulduklarını ve karara derhal itiraz edeceklerini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Karaköprü ilçesinde 26 Ocak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Elif Bereket, otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedilmişti. Sürücü A.B. kaza sonrası kaçmış, gizlenmiş ve daha sonra polis tarafından operasyonla yakalanmıştı.