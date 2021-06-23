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Haberler Yaşam Haberleri En son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? 23 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 23.6.2021 11:01 Son Güncelleme: 23.6.2021 11:02

En son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? 23 Haziran ve AFAD son depremler listesi

En son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? 23 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

'de pek çok aktif fay hattı olması nedeniyle sık sık depremler yaşanıyor. Son olarak, gece yarısı Muğla'da yaşanan deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli korku yaşamıştı ve deprem sonrası onlarca artçı sarsıntı meydana gelmişti. Türkiye'nin pek çok bölgesinde ve çevresinde bugün de çok sayıda deprem meydana geldi. Haberimizde, ve AFAD son depremler listesi yer almaktadır.

Başta Ege Denizi ve Akdeniz olmak üzere 'nin pek çok bölgesinde depremler meydana geliyor. Her ne kadar 4.0 büyüklüğünün altında olsa da sığ bir bölgede meydana gelen deprem çok daha yüksek büyüklükte hissedilebiliyor. Bu noktada sarsıntı hisseden vatandaşlar, Boğaziçi Üniversitesi ve AFAD son depremler listesi verilerini araştırıyor. Her iki kurumdan alınan verilere göre, en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğündeydi? İşte, 23 Haziran tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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En son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? 23 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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