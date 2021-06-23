En son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? 23 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Başta Ege Denizi ve Akdeniz olmak üzere Türkiye'nin pek çok bölgesinde depremler meydana geliyor. Her ne kadar 4.0 büyüklüğünün altında olsa da sığ bir bölgede meydana gelen deprem çok daha yüksek büyüklükte hissedilebiliyor. Bu noktada sarsıntı hisseden vatandaşlar, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerini araştırıyor. Her iki kurumdan alınan verilere göre, en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğündeydi? İşte, 23 Haziran tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...