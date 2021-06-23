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Giriş Tarihi: 23.6.2021 14:20 Son Güncelleme: 23.6.2021 14:20

'ın cezası belli oldu

DHA
Eyüp Fatih Şağban'ın cezası belli oldu

’nın ilçesinde yanında yaşayan ailenin 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan , 'zincirleme şekilde çocuğun istismarı' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sözde şeyh 'ın, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı. Eyüp Fatih Şağban duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı. Cumhuriyet savcısı açıkladığı mütalaada, sanığın 'Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılmasını, 'çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraatini istedi. Müşteki avukatları ise cumhuriyet savcısının beraate yönelik açıklamasına katılmadıklarını belirterek, sanığın üst hadden cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Duruşmaya verilen kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Eyüp Fatih Şağban'ı 'Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl 5 ay, 'Çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraatine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Eyüp Fatih Şağban'ın cezası belli oldu
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