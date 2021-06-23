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Giriş Tarihi: 23.6.2021 10:42 Son Güncelleme: 23.6.2021 10:46

Gece yarısı duyulan çıtırtı ile harekete geçildi! İkiz bina detayı ortaya çıktı...

DHA
Gece yarısı duyulan çıtırtı ile harekete geçildi! İkiz bina detayı ortaya çıktı...

Dün gece yarısı 'da çıtırtı sesleri duyulan binada hareketlilik yaşandı. Binanın giriş kat kolonunun büyük hasar aldığının görülmesi üzerine emniyet güçleri, itfaiye ve zabıta ekipleri olay yerine geldi. Bina yapılan inceleme sonrası boşaltılarak mühürlendi. Binanın ikizinin 12 Nisan'da yıkıldığı belirtiliyor.

'da 2 ay önce bitişiğindeki 'ikiz binası' kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 5 katlı binanın kolonu çatladı. Kolondaki çatlak üzerine bina gece geç saatlerde boşaltılarak mühürlendi.

Ambarlı Mahallesi'ndeki Ördek Sokak'ta bulunan 1990 yılında yaptırılan 5 daireli isimsiz binanın giriş kolonunda saat 01.00 sıralarında çıtırdama sesleri ardından zemindeki kolonlardan birinde çatlak görüldü.

Bunun üzerine polis, itfaye ve Avcılar Belediyesi zabıta ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen ekipler, binanın caddeye bakan kesimindeki kolonun bariz biçimde çatladığını belirledi.

Kullanılan 4 dairede oturan 3 aile tahliye edildi. İçinde eşyaları bulunan bir ailenin ise binada olmadığı anlaşıldı. Görevliler tarafından kapısına mühür vurulan binanın önündeki sokak da gündüz saatlerinde daha detaylı inceleme yapılabilmesi amacıyla trafiğe kapatıldı.

Gece geç saatlerde korkuya neden olan binanın arkasında bitişik olarak yaptırılan binanın kentsel dönüşüm kapsamında geçen 12 Nisan'da yıktırıldığı öğrenildi.

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Gece yarısı duyulan çıtırtı ile harekete geçildi! İkiz bina detayı ortaya çıktı...
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