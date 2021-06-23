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Giriş Tarihi: 23.6.2021

Görme engelli öğrencilere akıllı bastonları dağıtıldı

Görme engelli öğrencilere akıllı bastonları dağıtıldı
görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetleri başta olmak üzere her türlü imkândan en üst düzeyde yararlanmaları için önemli bir proje başlattı. Bakanlık ile WeWALK firması arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçen "Birlikte Yürüyelim" projesinde bağışçıların desteğiyle bu yıl 1000 ortaokul ve lise öğrencisine akıllı baston ulaştırılacak. Proje ile 2 yıl içinde 'de görme yetersizliği olan tüm ortaokul ve lise öğrencileri akıllı bastonlarına kavuşacak. Dünyada 2019'un en iyi icatlarından seçilen akıllı baston, görme yetersizliği olan tüm öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak. Törene katılan Bakanı , hayırseverlerin desteğiyle alınan akıllı bastonları 'da görme yetersizliği bulunan öğrencilere dağıttı. Bakan Selçuk, "Önümüzdeki 2 yıl içinde 2 bin 200 adet daha temin edip ücretsiz olarak öğrencilerimize ulaştıracağız" dedi.
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Görme engelli öğrencilere akıllı bastonları dağıtıldı
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