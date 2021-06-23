'Grizu-263 Uzay Takımı' dünya dördüncüsü oldu!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından desteklenen, dünyanın en prestijli model uydu yarışmalarından biri olan CanSat Competition 2021 yarışmasında finale kalan Grizu-263, dünyanın bir çok üniversitesini geride bırakarak model uydu yarışmasını dünya 4.cüsü olarak tamamladı ve ilk 20'deki tek Türk takımı olarak ülkemizi bu yıl da başarıyla temsil etti.



Temel mühendislik bilgisini en iyi şekilde birbiriyle çalışır vaziyette kullanmaya dayalı olarak ve bunu en iyi şekilde gerçekleştirecek katılımcılara ev sahipliği yapmayı hedefleyen CanSat Competition, Amerikan Uzay Kurumu (AAS) ile Amerikan Uçak ve Uzay Enstitüsü' nün (AIAA) düzenlediği ve NASA'nın desteklediği geleneksel bir tasarla-yap-fırlat modeli öğrenci yarışmasıdır.

"ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İYİ BİR TERCİH OLACAKTIR"



Takım danışmanı ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, yaptığı açıklamada Covid-19 küresel pandemisi sebebiyle zor şartlarda yarışmaya hazırlanan takımın 4.cü kez ilk 5'te yer alarak ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

Grizu 263 olarak, sürdürülebilir başarılarla yollarına devam ettiklerini belirten Prof. Dr. Ekmekçi, "Gelecekte de heyecan verici başarılarla yeniden buluşmak dileği ile. Yeni takım arkadaşlarımızı heyecanla bekliyor, güçlenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Emin olun ki Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sizin için iyi bir tercih olacaktır" diye konuştu.



"DÜNYANIN EN PRESTİJLİ ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA İLK 20'DE YER ALAN TEK TÜRK TAKIMI OLDUK"



Takım Kaptanı Çağla Aytaç Dursun da bir açıklama yaparak, takımın 5 senedir birçok proje ve yarışmada başarı kazandığını, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiklerini kaydetti.



Bu süreçte iki kez dünya ikinciliği, bir kez dünya dördüncülüğü elde ettiklerinin altını çizen Dursun, "NASA'nın ana sponsor olduğu CanSat Competition yarışmasında bizim en büyük hedefimiz sürdürülebilir bir başarıyı sağlamak oldu. Grizu-263 uzay takımı olarak dördüncü kez ilk 5'te oluşumuz artık başarılarımızın sürdürülebilir olduğunu ve takımımızın sistematiğinin çok başarılı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Burada bize en çok mutlu eden şey budur, yeni arkadaşlarımızla her sene aramıza katılan yeni arkadaşlarımızla bu başarıyı tekrarlayabiliyoruz. Grizu-263'ün felsefesi artık oturdu diyebiliriz. Bu sayede artık takıma kim gelirse gelsin o felsefe ile beraber tekrar dünyanın en büyük üniversiteleri arasında yarışma potansiyeli var ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 263 Uzay Takımı olarak dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında. yarışmanın ilk 20 takımı arasında tek Türk takımı olarak yarışmada dünya dördüncüsü olduk. Bu süreçte en başından beri bizi destekleyen ve şu an bulunduğumuz konuma gelmemizde büyük emeği olan Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya, Dekanımıza, üniversitemize ve şehrimiz Zonguldak'a ve ana destekçimiz Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası T.A.Ş'ye (ERDEMİR) çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"GRİZU-263 UZAY TAKIMI OLARAK UZAY BİLİMLERİNDE ÜLKEMİZE YETİŞMİŞ İNSAN GÜCÜ KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"



Takımın 2021 yılında CanSat Birim Liderliğini üstlenen Feyzullah Hasar ise yaptığı açıklamada "Yaklaşık 3 yıldır bulunduğum Grizu-263 ailesinde bu yıl dünya çapında en prestijli yarışmalarından olan Cansat model uydu biriminde takım liderliği görevimde bulundum. Tüm ekip arkadaşlarım ile birlikte gecemizi gündüzümüze katarak ülkemize üniversitemize yeni bir başarı daha eklemenin heyecanını yaşıyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma ve ailelerine teşekkür ederim. Takımımızı kurduğumuz andan itibaren en büyük hedeflerimizden biri olan sürdürülebilirliği sağlamak için takım olarak her geçen gün ülkemize uzay bilimlerinde yetişmiş insan gücü kazandırmaya devam ediyoruz. Her yıl farklı bir ekip ile dünya çapında en prestijli model uydu yarışmasına katılarak 5 yıldır üst üste dereceye giriyoruz" dedi.



GRİZU 263 ŞEHRİN MARKAZI, ÜNİVERSİTEMİZ VE ÜLKEMİZİN GURURU"



Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Grizu- 263 Uzay Takımının uzay bilimleri alanında elde ettikleri başarılara bir yenisini daha ekleyerek, dünyanın en iyileri arasında bulunduklarını kanıtladığını ifade etti.

Çufalı, "Dünyanın en prestijli model uydu yarışması olarak gösterilen ve 14 yıldır aralıksız olarak düzenlenen CanSat'ta , 2017 yılından bu yana üst üste finallare adını yazdıran ve iki kez dünya ikincisi olan Grizu 263, bu yıl elde ettiği dünya dördüncülüğü ile de şehrimizin güçlü bir markası olmuş, üniversitemizi ve ülkemizi yeniden gururlandırmıştır" dedi.



"ÜNİVERSİTEMİZİN UZAY BİLİMLERİNDE GELDİĞİ YERİ GÖRMEK HEYECAN VERİCİ"



Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, tüm bilim takımlarının çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve her türlü desteğin verildiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Çufalı, Grizu 263'ün uzay bilimleri alanında yürüttüğü projeler ve elde edilen başarıların memnuniyet verici olduğunu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin uzay bilimlerinde geldiği yeri görmenin heyecan verici olduğunu kaydetti.



Yakın zamanda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açılmasına izin verilen Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin ülkemizin Milli Uzay Programına katkı sağlayacak uzay mühendisleri yetiştireceği bilgisini de hatırlatan Rektör Çufalı, "Milli Uzay Hamlesi hedefleri kapsamında ülkemizi yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek konuma ulaştıran Grizu 263 Uzay Takımını, ve danışman hocalarını gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.