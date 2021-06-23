Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hafta içi market çalışma saatleri 2021: A101, BİM, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor ve saat kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 23.6.2021 08:51 Son Güncelleme: 23.6.2021 08:51

Hafta içi 2021: , , , marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor ve saat kaça kadar açık?

Hafta içi market çalışma saatleri 2021: A101, BİM, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor ve saat kaça kadar açık?

Hafta içi hafta sonu fark etmeksizin gün içerisinde milyonların gündemine geliyor. Sokağa çıkma yasağı saatleriyle beraber koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen bu işletmelerin hizmet saatleri kademeli normalleşme adımlarıyla beraber yeniden değişmişti. Hal böyleyken “, , , marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor ve saat kaça kadar açık?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte 23 Haziran 2021 market çalışma saatleri ile tüm detaylar…

Ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar uygulamaya geçerken bakkal ve de bu doğrultuda gündeme gelen konular arasında yerini aldı. Sokağa çıkma yasağı saatlerine göre düzenlenmekte olan işletmelerin hizmet verecekleri zaman dilimleri gün içerisinde ", , , marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor ve saat kaça kadar açık?" sorularıyla beraber yanıt arıyor. İşte hafta içi – hafta sonu bakkal market çalışma saatleri ve tüm detaylar…

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için)açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

A101, BİM, ŞOK HAFTA İÇİ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Haziran ayı normalleşme takvimine göre A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 09.00-21.00 olarak güncellendi. Online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri (Pazar günleri hariç) 07.00 - 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hafta içi market çalışma saatleri 2021: A101, BİM, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor ve saat kaça kadar açık?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA