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Giriş Tarihi: 23.6.2021 13:50

Hem çalanı hem satın alanı hem de malzemeleri buldular

EMİR SOMER EMİR SOMER
Hem çalanı hem satın alanı hem de malzemeleri buldular

Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir kırtasiyeden sekiz bin lira değerinde 10 bin adet boya kabı çalan ve satan şüpheliyi yakaladı. Çalıntı malzemeleri satın alan hurdacı da gözaltına alındı ve boya kapları ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir kırtasiyeden piyasa değeri sekiz bin lira olan 10 bin adet boya kabının çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olayı B.S. (20) isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin çalıntı malzemeleri "Hurdacılık" yapan yabancı uyruklu bir kişiye sattığı belirlendi. Çalınan malzemeler M.E. (24) isimli kişinin hurdacı dükkanında bulundu. "Suç Eşyası Satın Almak veya Kabul Etmek" suçundan hakkında yasal işlem yapılan M.E. serbest bırakıldı. B.S. isimli şüpheli de "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.

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Hem çalanı hem satın alanı hem de malzemeleri buldular
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