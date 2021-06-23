Hem çalanı hem satın alanı hem de malzemeleri buldular

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir kırtasiyeden piyasa değeri sekiz bin lira olan 10 bin adet boya kabının çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olayı B.S. (20) isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin çalıntı malzemeleri "Hurdacılık" yapan yabancı uyruklu bir kişiye sattığı belirlendi. Çalınan malzemeler M.E. (24) isimli kişinin hurdacı dükkanında bulundu. "Suç Eşyası Satın Almak veya Kabul Etmek" suçundan hakkında yasal işlem yapılan M.E. serbest bırakıldı. B.S. isimli şüpheli de "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.