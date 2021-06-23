İstanbul'da evlat dehşeti: Babasına kızdı evi yaktı!

İstanbul Sarıyer'deki, Poligon Mahallesi Kabiller Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda saat 11.00 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti; Madde bağımlısı olan Ali Osman Y. babası ile tartışınca sinirlenerek evi ateşe verdi. Anne ve babası dışarı kaçarak itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri Ali Osman Y.'yi dışarı çıkardı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evi yaktığı iddia edilen Ali Osman Y. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

"BANA, EVİ OĞLUNUN YAKTIĞINI SÖYLEDİ"



Görgü tanığı Recep Ali Onur, "Yangını gördüm. Olay yerine geldim. Babasını acılı bir şekilde bakıyordu. Ne oldu dedim. 'Oğlum evi yaktı' dedi. Acılı şekilde onu ifade etmeye çalıştı. Ben de teselli etmeye çalıştım. Benim anladığım kadarıyla ilaç bağımlısıymış, o nedenle yapmış" şeklinde konuştu. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

