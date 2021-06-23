İzinsiz ekim yapan kişiyi tabelayla arıyor

Almanya
'dan tatil için Bursa
'nın İnegöl
ilçesine gelen Ahmet Y., tarlasına izinsiz ekim yapan kişi için 'Tarla sahibiyim. Kim ekti, arayın. Yoksa sürecem' yazalı tabela yaptırdı. Eken kişi hala ortaya çıkmazken, tarladaki tabelayı görenler ise şaşkınlık yaşadı. Almanya'da tatil için memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen Ahmet Y., burada kendisine ait tarlaya ayçiçeği ekildiğini gördü. Şoke olan Ahmet Y., yaptığı araştırmada tarlasını eken kişiye ulaşamadı. Ahmet Y., 'Tarla sahibiyim. Kim ekti, arayın. Yoksa sürecem' yazılı tabela yaptırıp tarlaya dikti. Tabelaya telefon numarasını da ekleyen Ahmet Y., izinsiz ekim yapan kişinin aramasını bekliyor. Tabelayı görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. DHA