Kadıköy'de kadın terapiste cinsel saldırıda bulunmuştu! O şüpheli hakkında yeni gelişme

Kadıköy'de ofisine müşteri olarak gittiği kadın terapisti darbedip, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı. Mobilyacılık yapan, olay sırasında kendisini polis olarak tanıttığı belirlenen şüphelinin, üzerinden de sahte polis kimliği ve rozeti çıktı.