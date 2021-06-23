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Giriş Tarihi: 23.6.2021 18:04 Son Güncelleme: 23.6.2021 18:04

Kadıköy'de kadın terapiste cinsel saldırıda bulunmuştu! O şüpheli hakkında yeni gelişme

DHA
Kadıköy'de kadın terapiste cinsel saldırıda bulunmuştu! O şüpheli hakkında yeni gelişme

İstanbul Kadıköy'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Şevket K. (51) isimli şahıs, ofisine müşteri olarak gittiği kadın terapist Masal T.'yi darbettikten sonra cinsel saldırıda bulundu. Olay sırasında kendini polis olarak tanıtan şüpheli, gözaltına alındı.

Kadıköy'de ofisine müşteri olarak gittiği kadın terapisti darbedip, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı. Mobilyacılık yapan, olay sırasında kendisini polis olarak tanıttığı belirlenen şüphelinin, üzerinden de sahte polis kimliği ve rozeti çıktı.

SKANDAL OLAYIN ARDINDAN POLİS ALARMA GEÇTİ

Kadıköy, Bağdat caddesi, Feneryolu üzerinde 18 Haziran 2021 tarihinde meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti: Müşteri olarak terapist Masal T.'den (44) randevu alarak, iş yerine giden kişi, bir süre sonra polis kimliği göstererek, içeride arama yapacağını söyledi. Şüpheli, kapıyı kilitledikten sonra Masal T.'ye cinsel tacizde bulundu. Şüpheli daha sonra olay yerinden ayrıldı. Masal T.'nin şikayeti üzerine polis alarma geçti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI, ÜST ARAMASINDA SAHTE POLİS KİMLİĞİ VE ROZETİ ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olayın meydana geldiği yere gelirken kullandığı kamyonetin plakasını belirledi. Kamera görüntülerinden de şüphelinin önce eşkali, ardından kimliği tespit edildi. Polis, dün Başakşehir'de bir eve yaptığı baskında şüpheli Şevket K.(51)'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında sahte polis kimliği ve polis rozeti ele geçirildi.

HEM DARBETMİŞ HEM CİNSEL TACİZDE BULUNMUŞ

Polis soruşturmasında şüphelinin randevu olarak terapi merkezine gittiği, içeri girdikten sonra polis kimliğini göstererek, sözde içerde fuhuş yapıldığı ihbarını aldığını söylediği öğrenildi. Daha sonra kadını polis merkezine götürmeme karşılığında cinsel ilişki teklif eden şüphelinin, ret cevabı aldığında ise kadını silah kabzasıyla darbettiği ardından cinsel tacizde bulunduğu tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin daha önceden 8 ayrı suçtan Emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Anadolu Adliyesine sevk edildi.

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Kadıköy'de kadın terapiste cinsel saldırıda bulunmuştu! O şüpheli hakkında yeni gelişme
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