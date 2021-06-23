Kadınlara 'Bir Damla İyilik Projesi' ile destek

Mersin Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Bir Damla İyilik Projesi" kapsamında ekonomik zorluk yaşayan kadınlara yönelik gerçekleştirilen 3,5 ay süreli istihdam garantili eğitim kursunu tamamlamayan 49 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Mersin Kültür Merkezinde düzenlenen törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Mersin ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, Mersin TSO Meclis Başkanı Hamit İzol, projenin paydaşları Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Mersin Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Mersin Tekstil ve Konfeksiyon Sanayiciler Derneği yöneticileri ile kursiyerler katıldı.

Törende konuşan Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, ekonomik zorluk içerisindeki kadınların toplumda daha fazla yer almalarını sağlama ve hayat mücadelelerinde ailelerine destek olma amacıyla hayata geçirilen projeyle 49 kadının ildeki fabrikalar ve teksil atölyelerinde istihdamının sağlandığını belirterek, "Toplumsal farkındalık yaratma adına " Bir damla iyilik" projemizi, , önce göle, sonra denize, sonra okyanusa döndürme amacıyla, projelerimizi devam ettireceğiz. Bizlere bu projede desteğini esirgemeyen Mersin Valimize ve diğer paydaşlarımıza teşekkür ediyorum " dedi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmak isteyen kadınlara yönelik gerçekleştirilen 3,5 ay süreli projenin sona ererek, tüm kursiyerlerin işe yerleştirildiği söyledi.

Su, "istihdam garantili projemizde çeşitli branşlarda eğitim alan 49 kursiyerimiz ilimizdeki fabrikalar ve atölyelerde istihdam edildi. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen Emniyet Müdürümüze ve tüm proje paydaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kursiyerlere sertifikaları Mersin Valisi Ali İhsan Su, Garnizon Komutanı Fuat Gedik, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve proje paydaşı olan ilgili daire müdürlerince verildi.