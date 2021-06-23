Kahramanlarımız Kanlıdere’de adlarıyla yaşayacak

Çanakkale Savaşı Destanı'nın yazıldığı Gelibolu'da yer alan, Balıkesirli onlarca şehidimizin de bulunduğu Kanlıdere Şehitliği; Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı işbirliğinde ihya edilecek, konuyla ilgili işbirliği protokolü imzalandı.

ECDADA YAKIŞACAK

Mevcut halinde üzerinde herhangi bir yapının ya da işaretin bulunmadığı Kanlıdere Mevkiinde ecdada yakışacak bir şehitlik inşa etmek için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile protokol imzalayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hızlı bir şekilde proje çalışmalarını başlatarak şanlı tarihimizin gelecek nesilleri aktarılması noktasında önemli bir adım atacak. Doğa ile uyumlu, milli ve dini imgelerin yer alacağı şehitlik ihya projesi ise Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca hazırlandı.

ÜSTÜN MÜCADELE RUHUNU SİMGELEŞTİRECEK

Bilgilendirme duvarından yürüyüş yollarına, şehitlik anıtından mezar taşlarına kadar her detayın üzerinde titizlikle durulduğu projeyle; şehitlerimizin vatan savunması için vermiş oldukları üstün mücadele ruhu ve dik duruşları ile savaşın kazanılması, şehitlik anıtı ile sembolize edilerek kalıcı bir iz bırakılması hedefleniyor. Şehitlerimizin, toprak üstünde betimlenmesi amacıyla simgesel mezar taşlarının kullanılacağı projede ayrıca şehitlerimizin kimlikleri de hazırlanacak bilgilendirme duvarında ayrı ayrı yer alacak.

BALIKESİR TEK YÜREK ÇANAKKALE'DE

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın, Kanlıdere Şehitliği'nin yapılması için büyük çaba sarf ettiğini söyleyen Başkanvekili Yasin Sağay "Kanlıdere Mevkiinde bir şehitlik yapılması kahraman ecdadın torunları olarak boynumuzun borcudur. İşte bu bilinçle bugün Balıkesir olarak tek ses tek nefes buradayız. Protokolümüzü imzaladık, en kısa sürede çalışmaları başlatacak şanlı tarihimize ve ecdadımıza yakışan bir projeyi hayata geçireceğiz. Emeği geçen başta Başkanım Yücel Yılmaz olmak üzere herkese yürekten teşekkür ediyorum. Kanlıdere Şehitliğimizin açılışını da hep birlikte gerçekleştirmeyi diliyor; vatanın bölünmez bütünlüğünü ve Türk Milleti'nin huzuru ve güvenliğini sağlamak için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" açıklamasında bulundu.