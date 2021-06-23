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Giriş Tarihi: 23.6.2021 17:30

Karabük’te 10 ev karantinaya alındı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Karabük’te 10 ev karantinaya alındı

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy’ün Ateşler mahallesinde birden fazla koronavirüs vakasının görünmesi üzerine mahallede bulunan 10 ev karantinaya alındı.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü ve Ateşler Mahallesi'nde birden fazla koronavirüs vakası tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, virüs enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla pozitif ve temaslı vakaların bulunduğu evlerde karantina kararı aldı.

Vakaların ve temaslıların evlerinin önüne emniyet güçleri şerit çekilerek uyarı levhalarını astı. Sağlık ekipleri mahalledeki vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri gerektiği konusunda uyardı ve izolasyon kurallarına uyulmasını istedi. Pozitif vakaların toplu kılınan cenaze namazı sonrası görüldüğü öğrenildi. Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında köyde halk pazarı kurulamayacağı belirtildi.

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Karabük’te 10 ev karantinaya alındı
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