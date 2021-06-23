Karabük’te 10 ev karantinaya alındı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü ve Ateşler Mahallesi'nde birden fazla koronavirüs vakası tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, virüs enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla pozitif ve temaslı vakaların bulunduğu evlerde karantina kararı aldı.

Vakaların ve temaslıların evlerinin önüne emniyet güçleri şerit çekilerek uyarı levhalarını astı. Sağlık ekipleri mahalledeki vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri gerektiği konusunda uyardı ve izolasyon kurallarına uyulmasını istedi. Pozitif vakaların toplu kılınan cenaze namazı sonrası görüldüğü öğrenildi. Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında köyde halk pazarı kurulamayacağı belirtildi.