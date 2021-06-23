Karısını öldüren cani: Hareketsiz kalana kadar boğazını sıktım!

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Müşteki ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında eşini çok seven biri olarak çok pişman olduğunu söyleyen sanık Ünal Özcan, "Hiçbir eş, hiçbir baba benim bulunduğum durumda olmak istemez. Sonbahar ile 8-9 yıldır evliydik. 2 çocuk babasıyım. Eşimi her zaman çok sevdim. Ama eşim evimize ve ailesine sadık kalmayıp ihanet etti. Ben aşçıydım. Bir ara Mısır'a çalışmaya gittim. Döndüğümde eşim aynı değildi, çok değişmişti. Elinde sürekli telefon vardı. 24 Haziran Babalar Günü'nde eşimin telefonunda uygunsuz bir mesaj gördüm. Konduramadım. Eşime bu durumu sorduğumda, 'Haberim yok' dedi ve tartıştık. Ben hayatım boyunca eşime bir kere bile vurmadım, kötü bir söz söylemedim" dedi.