Kayseri'de bir garip ölüm! İki çocuk annesi Raziye, gece 4'te 11. kattan düştü

Merkez Kocasinan İlçesi Yunus Emre Mahallesi Göksu Sokak üzerinde bulunan apartmanın 11. katında oturan Raziye Betül Erciyes, gece saat 04.00 sularında şüpheli bir şekilde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.





KOCASI GÖZALTINDA

Bir süre önce kocası H.D Erciyes (35) ile tartışan ve daha sonra Aksaray'daki baba ocağına giden Raziye Betül Erciyes'in aile büyüklerinin araya girmesiyle eşiyle barışarak geri döndüğü öğrenildi. Biri 6 yaşında diğeri ise 6 aylık iki çocuğu olan Raziye Betül Erciyes'in gece saat 4'te eve alkollü gelen kocası ile tartıştığı ve ardından balkondan düştüğü iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından genç kadının cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili hem şüpheli hem de görgü tanığı olan koca H.D. Erciyes ise gözaltına alındı.

İNTİHAR MI? CİNAYET Mİ?

SABAH'a konuşan Raziye Betül Erciyes'in Antalya'da yaşayan kardeşi Haluk Dökmez, kız kardeşinin intihar edecek yapıda bir kişi olmadığını belirterek cinayet ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Raziye Betül'ün daha önce yine geçimsizlik nedeniyle Aksaray'daki baba ocağına döndüğünü belirten Haluk Dökmez; "Bir süre önce kız kardeşimi ile kocası arasında tartışma olmuş. Bunun üzerine Raziye Betül, Aksaray'daki baba evine geliyor,. Büyükler araya giriyor ve kardeşim ikna olup Kayseri'ye geri dönüyor. Kız kardeşimin kocası H.D Erciyes,olayın yaşandığı gece saat 4 sularında eve alkollü geliyor. İkisi arasında yeniden tartışma çıkıyor. Ardından kız kardeşim 11. kattan üzerinde sadece iç çamaşırları varken düşüp hayatını kaybediyor. Gözaltına alınan H.D Erciyes, ifadesinde 'Balkonun kapısına kadar gelinceye kadar hatırlıyorum daha sonrasını hatırlamıyorum ' diyor. Gözaltına alındıktan sonra savcılık bu kişiyi serbest bırakıyor. Diğer erkek kardeşimin şikayeti üzerine kendisi yeniden gözaltına alındı. Bu durum intihar mı, yoksa cinayet mi? aydınlatılmalı. Benim kız kardeşim intihar edecek bir kişi değildi. Herhangi bir psikolojik sorunu da yoktu. Çok pozitif ve hayat dolu biriydi. Biz Raziye Betül'ü kocasının balkondan atığını düşünüyoruz" dedi.





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