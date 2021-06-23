"Kimlik isteme" tartışmasında olaylı son! Stajyer doktorla güvenlikler birbirlerine girdi

Olay İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre özel bir hastanede stajyer doktor olarak görev yapan Aras Hamdi Arslanoğlu, hastanedeki nöbetinin ardından istirahat etmek için evinin yolunu tuttu. Arslanoğlu akşam saatlerinde internet üzerinden yemek söyledi ve siparişini beklemeye koyuldu. Kısa bir süre sonra siparişi getiren moto kurye, yemeği teslim etmek üzere siteye girmek isteyince güvenlik görevlilerine takıldı.

Güvenlik görevlilerinin kimlik talebini reddeden moto kurye, Arslanoğlu'nu telefonla arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine siparişini almak için aşağı inen ve alkollü olduğu ileri sürülen stajyer doktor ile kimlik isteme yetkisinin bulunmadığını söylediği güvenlik görevlileri arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra evine geri dönen Arslanoğlu, bu sefer de güvenlik amiri ile telefonda tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki tartışmanın devam etmesi üzerine üç güvenlik görevlisi Arslanoğlu'nun yaşadığı apartmanın girişine geldi, Arslanoğlu'da aşağı indi. Gerilimin yükselmesiyle taraflar arasında tartışma kavga çıktı. Güvenlik görevlileri tekme yumruk ve copla sağlık çalışanını darp etmeye başladı. Bu esnada bina sakinlerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Polis yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatırken, saldırıya uğrayan Arslanoğlu'nu ise olayın ardından darp raporu alarak şikayetçi oldu.