Kıskançlık cinayetinde ihanet savunması

Büyükçekmece'de iki çocuğunun annesi, 9 yıllık eşi Sonbahar Özcan'ı kıskançlık iddiasıyla boğarak öldüren Ünal Özcan'nın, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada, "Eşimi her zaman çok sevdim ama eşim evimize ve ailesine sadık kalmayıp ihanet etti" diyerek kendisini savundu.

İstanbul Büyükçekmece'de iki çocuğunun annesi, 9 yıllık eşi Sonbahar Özcan'ı 19 Temmuz günü 'kıskançlık' iddiasıyla boğarak öldüren Ünal Özcan hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla dava açıldı.

Bakırköy 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ünal Özcan şunları anlattı: "Hiçbir eş, hiçbir baba benim bulunduğum durumda olmak istemez. Eşini çok seven biri olarak çok pişmanım. Eşimi her zaman çok sevdim ama eşim evimize ve ailesine sadık kalmayıp ihanet etti. Aşçıydım. Ekmeğimi kazanıyordum. Bir ara Mısır'a çalışmaya gittim. Döndüğümde eşim aynı değildi. Çok değişmişti. Ev işleri ve çocuklarla ilgilenmiyordu artık.

Elinde sürekli telefon vardı. İnternette bir programda şarkı söylüyordu. Ben de ilk başlarda bir şey demiyordum. Hayatım boyunca eşime bir kere bile vurmadım, kötü bir söz söylemedim. İnstagram mesajını gördüm. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Eşime mesajları gördüğümü söyledim. Bana 'özür dilerim, affet bir daha olmaz' dedi. Ben bu olaylardan sonra yine eşimin telefonuna baktığımda mesajlar gördüm. Ben de erkeklik gururuma yediremedim hafif boğazını sıktım. Sonrasında kendi kendime 'ne yapıyorsun sen' dedim. Eşime kolonya ve su verdim. 112'yi arıyayım mı dedim. İstemedi. 19 Temmuz'da yine eşime gelen mesajı gördüm. 'Bu iş bitmedi mi' diye sordum. Bana 'git başımdan, seni sevmiyorum, ben aşık oldum' dedi. O anda kendimi kaybetmişim, boğazını sıkmışım. O sırada koridora gittim. Eşimin gözleri açıktı ve ayağa kalktı. Eşimin yanına tekrar gittim ve hareketsiz kalana kadar boğazını sıktım. Çok pişmanım" dedi.

Sanığın öldürme anını anlatırken izleyici koltuğunda oturan müştekiler ağladı. Mahkeme maktulün telefondaki mesajlarla ilgili bilirkişi raporu alınmasına ve sanığın tutukluluk haline devam kararı verdi.